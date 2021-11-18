حظك اليوم برج الأسد الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتز مولود برج الأسد دائما بكرامته، ولا يتنازل عن كبريائه في أي موقف، وفي الوقت ذاته يتصف بالتفاؤل دائما والنظرة الإيجابية للحياة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والإصرار هما نقاط قوتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.