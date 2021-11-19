حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يلتزم مواليد برج العذراء بالمسئوليات التي تقع على عاتقهم، وإذا ما التزموا بشيء ما فإنهم لا يتراجعون عنه بل يعطونه حقه من الالتزام، فيمكن الاعتماد على مواليد هذا البرج لإتمام المهمات الصعبة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

خسوف القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ونجاحات، وقد تصلك اليوم أنباء سعيدة من الخارج أو من غريب.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

تعرف اليوم كيف تجعل الجميع ينتبهون لوجودك ولقدراتك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.