درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-11-2021 في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم، التي قال الخبراء إنّ أبرزها تكوّن الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وسقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 25 17

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 15

السلوم 20 14

سيوة 24 11

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 25 15

السويس 25 16

العريش 23 17

رفح 22 17

رأس سدر 25 17

نخل 22 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 20

مرسى علم 26 19

الفيوم 25 16

بني سويف 25 16

المنيا 25 14

أسيوط 27 13

سوهاج 27 17

قنا 29 17

الأقصر 28 16

أسوان 29 17

إدفو 29 17

أبو سمبل 30 17

الوادي الجديد 30 16

شلاتين 29 18

أبو رماد 28 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 19

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.