مدير مشروع تطوير مجرى العيون: الانتهاء من الهيكل الخرساني بنسبة 80%

قال المهندس عبد الرحيم عباس، مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، إن مشروع تطوير المنطقة يضم 79 عمارة، بإجمالى 1692 وحدة سكنية، جرى إنشاؤها على الطراز الإسلامي، كي يتلائم مع طبيعة المنطقة التي تعود للقاهرة الإسلامية، وينقسم المشروع إلى جزئين، الجزء الأول السكني والذى يضم 79 عمارة سكنية، والجزء الثانى عبارة عن مول تجارى تراثي يتناسب مع طبيعة المنطقة،

وأشار مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه من المخطط أن يكون المول التجارى، أكبر مول على مستوى الجمهورية، على مساحة 51 ألف متر مسطح، حيث يضم مسرحين أحدهما مكشوف، والآخر مغلق، وسينما، وكافتيريات، ومطاعم، وقاعات عرض، وجراجات للسيارات، وفقًا لتصريحات نائب رئيس جهاز بحيرة عين الصيرة.

أكبر مول على مستوى الجمهورية

وأوضح «عبد الرحيم»، أنه جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني للعمارات داخل المشروع بنسبة 80%، ويجرى العمل حاليًا فى أعمال التشطيبات النهائية، داخل العمارات السكنية، وسيتم تسليم الشقق كاملة التشطيب.

وأضاف أن منطقة سور مجرى العيون، كانت تنقسم لمنطقتين، منطقة المدابغ، ومنطقة سكنية عشوائية، للسكان والعاملين بالمدابغ، فأعدت وزارة الإسكان والمرافق ورشًا نموذجية فى منطقة الروبيكى بمدينة بدر، مشيرًا إلى أنه جرى نقل عمال المدابغ الموجودين بالمنطقة إليها، كما جرى نقل السكان والعمال أيضًا لمنطقة بدر، نظرًا لقرب السكن من مقر عملهم الجديد بمنطقة الروبيكى داخل المدينة.

وفى بداية المشروع جرى نقل مخلفات وحطام التكسير الناتج عن المناطق العشوائية، بكمية حوالى مليون ونصف متر مكعب من ناتج الحفر والردم داخل المنطقة، وفقا لـ«عبد الرحيم».

عبد الرحيم: تبلغ مساحة الشقق 150 متر ويضم الدور 4 شقق

كما أوضح مدير المشروع، أن مشروع تطوير سور مجرى العيون، يبعد عن بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة، بمسافة 5 دقائق، ويوجد بكل عمارة مصعدان، والدور الواحد يضم 4 شقق، ومساحة الشقة تبلغ 150 متر، وسيجرى تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، مع مراعاة عمل الوصلات الخاصة بالتكييفات الداخلية، كي لا يتم العمل مرة أخرى داخل الشقة عند التسكين.