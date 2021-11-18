استغاثة عائلة لوفاة زوجين في حادث تصادم مع سيارة نقل: عايزين حق عياله «فيديو»

حادث مأسوي تعرضت له أسرة كاملة نتج عنه وفاة الأب والزوجة وإصابة الأبناء، نتيجة اصطدام سيارتهم بأخرى نقل ثقيل على طريق السويس العين السخنة، إذ كانت الأسرة تقيم في السعودية نظرًا لعمل الأب، واعتادوا قضاء الإجازة السنوية في مصر وسط عائلتهم، إلا أن تلك الإجازة لم تكن مثل كل عام، وتيتم بها ابن وابنة.

تفاصيل الحادث

استعار الأب علي عنتر عبدالفتاح، سيارة شقيقته لقضاء رحلة مع أسرته خلال فترة إجازتهم، متوجهين إلى العين السخنة، ليتعرضوا لحادث مأسوي وقع يوم 4 أكتوبر الماضي؛ نتيجة خطأ سير سيارة نقل ثقيل خلال عبورها أحد المدقات قاطعة الطريق بالعرض، بحسب حديث «عبدالرحمن» نجل شقيقة الأب المتوفي مع زوجته، مضيفًا أن سائق السيارة النقل ادعى حدوث انفجار في «الكاوتش» تسبب في سيره بشكل غير صحيح، إلا أن مقطع الفيديو الذي صوره قائدي السيارات على الطريق للحادث ينفي كلام السائق.

وبالصدفة كان «عبدالرحمن» يتصل بخاله للاطمئنان عليهم، ليتفاجأ بضابط مرور يرد عليهم، ويبلغهم بأن سائق تلك السيارة توفي، وتم نقله زوجته إلى مستشفى السويس العام، وأبناؤه إلى قسم مركز شرطة عتاقة بالسويس، لحين تسليمهم لأحد أفراد العائلة، مضيفًا في حديثه مع «الوطن»، أن زوجة خاله توفيت بعد دخولها العناية المركزة بنحو 3 ساعات على إثر إصاباتها البالغة.

توجهت أسرة «عبدالرحمن» سريعًا إلى السويس لتسلم الجثمان والأبناء، وعمل تصاريح الدفن: «كنا عايزين نخلص كل حاجة بسرعة علشان لسه هنرجع ندفهم في المحلة الكبرى»، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقمه 2420 بتاريخ 4 أكتوبر قسم عتاقة، وعند سؤال مأمور المركز شقيقة المتوفي عما إذا كانوا يتهمون أحدًا: «أمي قالت لأ إحنا حتى مانعرفش السواق اللي خبطه»، إذ كانت الأسرة تحاول إنهاء التحقيق سريعًا للعودة ودفن الجثمانين بدلا من تركهم في ثلاجات الموتى.

خروج المتهم براءة

تسلمت الأسرة الأبناء وتصاريح الدفن وأنهوا جميع الإجراءات في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتم حجز سائق السيارة النقل المتهم «سيد.م» 55 سنة من سفاجا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بحسب ما ذكره «عبدالرحمن»، مستكملا أنهم عادوا بالمتوفين إلى المحلة ودفنوهم وصلوا عليهم، مطمأنين أن المتهم محجوز وسينال عقابه، إلا أنه بعد يومين وبالتحديد في 6 أكتوبر تفاجأوا بخرجوه براءة بعد عرضه على النيابة وإنهاء التحقيقات معه.

استئناف على الحكم

وخلال تواجد الأسرة في قسم الشرطة بيوم الحادث تحدث معهم بعض من أفراد السائق المتهم بأنهم يريدون المجيء لمنزلهم وتقديم واجب التعازي، وظلوا على اتصال بهم طوال اليوم، إلا أنهم بعد خروج المتهم براءة لم يتواصلوا مع أسرة المتوفين وقطعوا اتصالهم تمامًا، بحسب «عبدالرحمن»، لافتًا إلى أنهم لم يظهروا مجددًا إلا بعد تقدمهم بطعن على الحكم وعمل شكوى للمحامي العام، وبالفعل تم قبوله وتحديد جلسة استئناف للقضية بتاريخ 24 نوفمبر المقبل.

ظهرت بعد ذلك أسرة السائق المتهم وعادوا اتصالاتهم، وبالفعل جاءوا جميعًا ومعهم السائق إلى منزل أسرة المتوفين، على اعتبار أنهم يقدمون واجب العزاء: «معرفش جه معاهم إزاي من غير أي شعور بالذنب»، لافتًا إلى أن زيارتهم كانت بغرض جث النبض، ومعرفة نواياهم من فتح القضية مجددًا، كما علموا من تلك الجلسة أن السيارة النقل ملك للعائلة وليس السائق يعمل عليها كما قيل في قسم الشرطة، وأنها تقريبًا مصدر رزقهم جميعًا، مختتمًا حديثه: «مش عايزين حاجة غير حق ولاد خالي اللي اتيتموا».