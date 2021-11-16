الصحة: وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بالجيزة

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل، بمزلقان محطة «منشأة القناطر» بمحافظة الجيزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى منشأة القناطر.

وأوضح «عبد الغفار» أن حالتا الوفاة لشابين يبلغان من العمر 25 عاماً، بينما المصابين جاءت أعمارهم ما بين 28 عاماً و32 عاماً و52 عاماً.

مصابين حادث القطار «كسور وجروح قطعية»

وقال «عبد الغفار» إن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسر بالفك العلوي والسفلي وجرح قطعي بالساق، وكدمة بالساق اليمنى، وكسر بعظمة الفخذ الأيسر واضطراب في درجة الوعي، مشيراً إلى إجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة لهم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة إدارة الأزمات المركزية بالوزارة، لم تتلق أي بلاغات من قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة أو هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حوادث تصادم قطارات في أي محافظات أخرى.