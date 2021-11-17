إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميني باص بعمود إنارة بأسيوط

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميني باص بعمود إنارة أمام قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط، أثناء نقل المواطنين من بندر الغنايم غرب محافظة أسيوط للقرى المجاورة للمركز.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي باصطدام سيارة ميني باص بعمود إنارة أمام مدخل قرية دير الجنادلة دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام السيارة رقم «7849 ي ج د» بعمود إنارة.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «نجاه.ج.ر»، و«إيمان.ر.ع» 23 سنة، و«هدية.ع.ع» 45 سنة، و«ممدوح.ا.ح» 56 سنة، و«مروة.ج.ف» 25 سنة، و«وطيف.ر.ش» 59 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تعدد حوادث الطرق بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط منذ أمس العديد من حوادث الطرق من بينها إصابة 7 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الزراعي «أسيوط ـ القاهرة» أمام عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط شمال محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.