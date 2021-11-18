كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، ضوابط امتحان الصف الرابع الابتدائي 2021-2022، والمقرر أن يعقد في أوائل شهر ديسمبر المقبل، طبقاً لنظام التقييم الجديد، مشيراً إلي أنها سترسل للمدارس نهاية شهر نوفمبر لوضع الامتحان الشهري للصف الرابع الابتدائي، بحيث تكون إرشادية للمعلمين عند وضع أسئلة الامتحان.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ المعلمين هم الذين سيضعون اختبار شهر ديسمبر، بعد دمج اختباري أكتوبر ونوفمبر معا، وبالتالي فالامتحان سيظهر بشكل يوضح إلى أي درجة يتحرك المعلمون في الاتجاه الصحيح، أو أنّ هناك خللا يمكن علاجه في طريقة وضع الامتحانات الشهرية، وكل ذلك بعد قياس تجربة ديسمبر المقبل.

8 ضوابط لامتحان الصف الرابع الابتدائي 2021-2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، ضوابط امتحان الصف الرابع الابتدائي 2021-2022 والتي سيتم إرسالها للمدارس خلال أيام وهي كالتالي:

- عدم زيادة أسئلة امتحان رابعة ابتدائي.

- توافق أسئلة الامتحان مع المدة الزمنية لوقت الامتحان.

- مدة الامتحان تتراوح من 25 دقيقة إلى نصف ساعة.

- الأسئلة لن تحتوي علي أرقام أو تواريخ تستدعي حفظها لأن المنهج قائم على الفهم وليس الحفظ.

إدراج أسئلة من نوعية الاختيار من متعدد وصح وخطأ

- أسئلة الامتحان تعتمد على قياس نواتج التعلم، من حيث المعلومات التي تحصل عليها الطالب، وفهمه لمحتوى المنهج نفسه.

- الإجابة على أسئلة الامتحان الشهري سوف تكون في نفس ورقة الأسئلة، وليست في ورقة منفصلة.

- إدراج أسئلة من نوعية الاختيار من متعدد وصح وخطأ، و«من وجهة نظرك»، و«في ضوء فهمك لكذا».

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي، عن طريق خمس طرق «الاختبارات، المهام الأدائية، المواظبة على الحضور، التقويم تكويني، تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية».