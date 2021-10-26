مصدر يكشف تفاصيل امتحان رابعة ابتدائي الشهري

يبحث الكثير من أولياء الأمور طلاب الصف الرابع الابتدائي على مؤشر البحث جوجل عن تفاصيل امتحان رابعة ابتدائي الشهري، والذي يتم عقده يوم 9 نوفمبر المقبل في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تطبيقًا للقرار الخاص بتنظيم الدراسة في الصف الرابع الابتدائي، والذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ينص عقد اختبار للطلاب بعد مرور أول شهر من بداية العام الدراسي الذي انطلق رسميًا في التاسع من أكتوبر الجاري.

امتحان رابعة ابتدائي الشهري يعده مختصون علي في المادة

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحان رابعة ابتدائي الشهري، مشيرًا إلى أن الاختبارات ستكون متنوعة يعدها المتخصصون في المادة وتوضع علي منصة تخصصها وزارة التربية والتعليم، ويقوم المعلم بسحبها وقت الاختبار من بنك الأسئلة يتم من خلاله طباعة الاختبار وتسليمه للطلاب وعقده داخل الفصل، تحت إشراف المعلمين المختصين، مؤكدًا أن الأسئلة تقيس نواتج التعلم.

امتحان رابعة ابتدائي الشهري يقيس نواتج التعلم للطلاب

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاختبار سيكون بسيطًا، ويقيس نواتج التعليم للطلاب، على أن تكون درجات الاختبار بالألوان، طبقًا لطرق التقييم الحديثة المطبقة في نظام تطوير التعليم بالمرحلة الابتدائية.

وتابع المصدر، أن الاختبار الثاني سيكون 9 ديسمبر ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، والاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أدوات التقييم للصف الرابع الابتدائي، والتي ستكون عن طريق:

1- الاختبارات.

2- المهام الأدائية.

3- المواظبة على الحضور.

4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.