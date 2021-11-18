التعليم تكشف لـ«الوطن» طريقة وضع الامتحان الشهري لـ 4 ابتدائي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، ملامح الآليات الخاصة بوضع الامتحان الشهري للصف الرابع الابتدائي، والتي سترسل للمدارس قبل نهاية شهر نوفمبر جاري، بحيث تكون إرشادية للمعلمين عند وضع أسئلة الامتحان.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة ستطالب المعلمين بعدم زيادة أسئلة امتحان رابعة ابتدائي عن المعقول، بحيث تتوافق مع المدة الزمنية لوقت الامتحان، وهي من 25 دقيقة إلى نصف ساعة، بحيث لا تكون كثيرة، بل تهتم بالمضمون بشكل أكبر.

الطالب لن يُسأل في أرقام أو تواريخ تستدعي الحفظ

ولفت المصدر إلى أن أي أرقام أو تواريخ تستدعي حفظها لن يكون لها أسئلة، لأن المنهج قائم على الفهم وليس الحفظ، كما أن طريقة التقييم الجديدة تعتمد على قياس نواتج التعلم، من حيث المعلومات التي تحصل عليها الطالب، وفهمه لمحتوى المنهج نفسه.

إدراج أسئلة من نوعية الاختيار من متعدد وصح وخطأ

أشار المصدر، إلى أن الإجابة على أسئلة الامتحان الشهري سوف تكون في نفس ورقة الأسئلة، وليست في ورقة منفصلة، بما يسهل على الطفل عدم التشتت بين الورقتين، مع إدراج أسئلة من نوعية الاختيار من متعدد وصح وخطأ، و«من وجهة نظرك»، و«في ضوء فهمك لكذا»، موضحا أن الامتحان الشهري سيحدد للوزارة، مدى التزام المعلمين واستيعابهم للتغيير الحاصل في المناهج وطريقة التقييم، وسيكشف أيضا حجم تفاعل الطلاب أنفسهم مع هذا التغيير، وهو ما يهم الوزارة في المقام الأول، وليس التركيز على الدرجات فقط.

أدوات تقييم رابعة ابتدائي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أدوات التقييم في الصف الرابع الإبتدائي وهي كالتالي:

- الاختبارات.

- المواظبة على الحضور.

- المهام الأدائية.

- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.