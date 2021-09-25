جنايات قنا تستأنف محاكمة المتهم بذبح شقيتين.. اليوم

تستأنف محكمة جنايات قنا، اليوم السبت، محاكمة الصياد المتهم بذبح شقيقتين بقرية «جزيرة مطيرة» في مركز قوص، شمال المحافظة، للاستماع لطلبات الدفاع والنيابة العامة حول المتهم، والنظر في تقرير الطب الشرعي.

وفجر تقرير الطب الشرعي، مفاجأة، حيث أكد أن المتهم قام بهتك عرض الشقيقتين قبل قتلهما وربطهما وفصل رأس إحداهما، كما قطع لسان الأخت الكبرى.

البداية

وترجع أحداث الواقعة، إلى أغسطس 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا السابق، إخطاراً من مأمور مركز قوص العميد جمال سالمان، يفيد عثور أهالي قرية جزيرة مطيرة، على جثتي نهى فتحي يوسف الخطاري، 18 عاماً، وشقيقتها، نورهان 15 عاماً، مذبوحتين.

التحريات: الجاني ذبح الشقيقتين بسكين المطبخ

وتبين بحسب تحريات مباحث مركز قوص، أن الجاني قام بقطع لسان الشقيقة الكبرى، بعدما هتك عرضها لكنها قاومته وصرخت، وخوفا من افتضاح أمره قام بذبحها، وبعدها قام بهتك عرض شقيقتها الصغرى وقام بقتلها ذبحا بالسكين، ثم لاذ بالفرار إلى أسوان.

القبض على المتهم بمحافظة أسوان

وبعد أسبوع من الجريمة توصلت تحريات مباحث مديرية أمن قنا، إلى منفذ الجريمة ، وهو صياد من قوص، وتبين أنه استغل عيش الفتاتين الشقيقتين بمفردهما، وتسلل إلى منزلهما ليلا وقام بهتك عرضهما، وبعدها قام بقتلهما ذبحا بسكين المطبخ ولاذ بالفرار.

على الفور توصلت الشرطة إلى أن المتهم ذهب إلى محافظة أسوان بحيرة ناصر، وبالتنسيق مع قوات شرطة أسوان أمكن ضبطه وتقديمه للنيابة العامة، حيث اعترف بجريمته، وجرى تحويل القضية إلى الجنايات التي تنظر جلساتها للحكم فيها.