جامعة الإسكندرية تناقش آليات تنفيذ خطط ملفات قطاع خدمة المجتمع

أكد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة وضع آليات لتنفيذ إستراتيجيات وخطط جميع ملفات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مشددا على التكامل والتعاون بين جميع الوحدات به.

تأهيل الكوادر الإدارية

وأشار «أبو النجا» إلى اهتمام الجامعة خلال الفترة المقبلة بتأهيل الكوادر الإدارية وتقديم حزم تدريبية لهم للنهوض بالعنصر البشري داخل الجامعة، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أمس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر إدارة الجامعة.

إشادة بمشاركة القطاع بمعرض جامعة الإسكندرية للمنتجات التراثية

وأشاد المجلس بمشاركة القطاع في معرض جامعة الإسكندرية للمنتجات التراثية والحرفية الأسبوع الماضي، وما حققه من نشر لثقافة الوعي المجتمعي والمشاركة الطلابية وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب.

مشاركة جامعة الإسكندرية في مبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

واستعرض المجلس مشاركة جامعة الإسكندرية في مبادرة رئيس الجمهورية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال قيام الجامعة بتنظيم ندوة داخل كلياتها ومعاهدها خلال شهر نوفمبر الجاري؛ لنشر ثقافة المشروع والتوعية بأهمية المبادرة وبناء قاعدة متبرعين دائمين بالبلازما.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور علي مسلم، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة حول «عرض منهجية إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية لجامعة الاسكندرية 2022/2027».

ووافق المجلس على تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية وكيلا كليتي الهندسة والطب البيطري والمدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات لدراسة تفعيل مقترحات المشروعات البحثية البينية وتعظيم الاستفادة منها.

واستعرض المجلس توجيهات المجلس الأعلى للجامعات حول مشاركة الجامعات المصرية في مبادرة حياة كريمة وتأكيد التعاون على مستوى محو الأمية، واستثمار طاقات شباب الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، والرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها.

واستعرض المجلس عددا من التقارير والأنشطة المختلفة للكليات على النحو التالي:

- التقرير المقدم من كلية العلوم حول تنظيم دورة تدريبية بعنوان الإسعافات الأولية بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر، وزيارة الفريق الطلابي للسلامة والصحة المهنية بكلية العلوم إلى الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين «ايثيدكو» بغرض التدريب العملي بوحدة السلامة والصحة المهنية بالشركة.

- التقرير المقدم من كلية الطب حول تنظيم الكلية «معرض الملابس الثلاثين للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية».

- التقرير المقدم من كلية الصيدلة حول تنظيم عدد من ورش العمل والدورات والمحاضرات والمبادرات وحملات التبرع بالدم والمشاركة في القافلة الشاملة إلى قرية بهيج ببرج العرب.

- التقرير المقدم من كلية الزراعة عن تنظيم معرض شركة مصر للعزل والنسيج وصباغي البيضاء بكفر الدوار بمقر الكلية ، تنظيم دورة تنمية المهارات وإدارة المال، دورة المشورة المهنية التي تم عقدهما للطلاب والخريجين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

- الخطاب المقدم من عميد كلية التربية بشأن فكرة مشروع إنشاء مركز لتعليم الكبار والتعليم المستمر بجامعة الإسكندرية «ACECAU»، التقرير المقدم من الكلية عن جهودها في مجال محو الأمية.

- التقرير المقدم من كلية التمريض عن تنظيم ورشة عمل بعنوان الذكاء العاطفي وتطبيقاته في المجال الأكاديمي، وعقد دورات تدريبية للجهاز الإداري في عدد من الموضوعات مثل «كيفية التعامل مع ضغوطات الحياة اليومية – كيف أكون قائدا ناجحا – الإبداع في العمل»، عدد من ورش العمل والزيارات إلى المستشفيات والندوات والدورات التدريبية.

- التقرير المقدم من كلية التربية النوعية عن تنفيذ البرنامج التدريبي «اتعلم صح – ادهن صح» لتعليم مهارات دهان الأخشاب، التقرير المقدم عن المشاركة في ورش العمل الصيفية مثل ورشة عمل بعنوان «المعلم الذي يرعى المواهب»، وورشة عمل بعنوان «الابداع في التعلم عن بعد».

- التقرير المقدم من كلية الطفولة المبكرة عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان «بدء تجربة الدمج في رياض الأطفال»، دورة تدريبية بعنوان «تنمية قدرات ميسرات الحضانات» ، ندوة «علاقة البيئة بفيروس كورونا».

ووافق المجلس على عدد من المشروعات البحثية وهي:

- مشروع البحث المقدم من السيدة علا عادل محمد المعيدة بكلية العلوم بعنوان «تركيبة مبتكرة من قش الأرز للتحكم في التآكل في أوساط مختلفة».

- مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد إبرهيم نصر، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بعنوان «تصميم وتنفيذ وحدة ذاتية الحركة لصيانة المسطحات الخضراء».

- مشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد عبد العال، المدرس بكلية الزراعة بعنوان «تطوير منظومة ري ذكية لتقييم ومتابعة جودة المسطح الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة».

- مشروع البحث المقدم من السيدة إيناس بلال محمد، المعيدة بكلية طب الإسنان بعنوان «مقارنة فلوريد ديامين الفضة وطلاء فلوريد الصوديوم وتغيير السلوكيات للوقاية من تسوس الطفولة المبكرة: دراسة ميدانية».

- مشروع البحث المقدم من السيدة عائشة حمدي علي الدين، المعيدة بمعهد البحوث الطبية بعنوان «قدرة جزيئات أكسيد الحديد الفائق المغناطيسية المحتملة في مكافحة السمنة في نموذج تجريبي للسمنة».