«التعليم» تعلن 9 قواعد لاستخدام أجهزة التابلت.. وسبب إلغاء كلمة السر

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد استلام طلاب الصف الأول الثانوي لجهاز التابلت، هناك 9 قواعد وتعليمات مهمة قبل استخدامه، يجب عليهم اتباعها جيدا.

عدم وضع كلمة سر على أجهزة التابلت

وأضاف «شوقي» في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن قاعدة عدم وضع كلمة سر على أجهزة التابلت تم الاتفاق عليها لمنع مشكلات كثيرة تم رصدها في الأعوام السابقة، موضحاً أنه لا يجب تداول أى معلومات أخرى من غير القنوات الرسمية فيما يتعلق بهذا الموضوع، ويمكن الاطلاع عليها من قناة مدرستنا.

وترصد «الوطن» قواعد استخدام أجهزة التابلت في هذه الصور:

تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس فعلت أجهزة التابلت بالمدارس، وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة قبل تسليمها للطلاب، مؤكدة أن جميع الأجهزة دخلت على منصة التعلم، ويستطيع الطالب الدخول والمذاكرة ومراجعة دروسهم.

ولفتت الوزارة، إلى أنه سيجري تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، منوهة بأنه سيجري تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت والامتحان بنظام التقييم الجديد، بشكل تدريجي من خلال الحضور بالمدرسة.