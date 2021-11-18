3 توجيهات من «التعليم» لمدرسي العلوم بالصف الرابع الابتدائي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح مهمة لمعلمي مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي، خاصة بعد تطوير المناهج، موضحةً أن منهج العلوم يستخدم كبرنامج شامل تم تطويره لإلهام التلاميذ ليسلكوا منحنى العلماء والمهندسين في تصرفاتهم وتفكيرهم، وعلى مدار العام الدراسي، سيطرح التلاميذ أسئلة عن العالم من حولهم يحاولون حل مشكلات واقعية عن طريق تطبيق التفكير الناقد في كافة مجالات العلوم، مثل علوم الحياة والفضاء والأرض، والعلوم البيئية والهندسة.

وأضافت الوزارة في كتاب العلوم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الكتاب يعتبر برنامج مبتكر يساعد التلاميذ على إتقان المفاهيم العلمية الأساسية، حيث يشارك التلاميذ في مواد العلوم التفاعلية وتفسير البيانات، واستخدام التفكير الناقد وحل المشكلات وإنشاء الروابط عبر تخصصات العلوم.

الكتاب يشمل محتوى تفاعلي ومقاطع فيديو وأدوات رقمية

ضرورة استخدام المواد التفاعلية الموجودة في الكتاب، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يشمل محتوى تفاعلي ومقاطع فيديو وأدوات رقمية واستقصاءات علمية ومعملية وأنشطة ألعاب، لتحفيز وإلهام تعلم التلاميذ للعلوم وإثارة فضولهم، مؤكدةً أنه ينقسم إلى وحدات وكل وحدة تحتوي على مفاهيم ويحتوي كل مفهوم على ثلاثة أقسام وهي «تساءل وتعلم وتشارك».

ونوهت الوزارة إلى أنه توجد في النسخة المطبوعة من كتاب العلوم رموز الاستجابة السريعة والرموز السريعة التي تنقل التلاميذ إلى نسخة رقمية من برنامج مادة العلوم عبر الإنترنت، موجهةً رسالتها للمعلمين: «نشجعك على دعم تلميذك باستخدام المواد التفاعلية الموجودة في هذه النسخة المطبوعة، وتلك المتاحة من خلال النسخة الرقمية عبر الإنترنت في كتاب العلوم على أي جهاز».

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شدد على جميع الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها لمختلف المواد الدراسية، موضحًا أن المناهج هدفها المعرفة والبحث وليس الحفظ والتلقين.