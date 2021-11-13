كيفية تنزيل الكتب المدرسية على التابلت.. في 8 خطوات

يواصل طلاب المدارس، البحث عن كيفية تنزيل الكتب المدرسية على التابلت، وذلك للاستفادة منها في أي وقت وأي مكان وبسهولة، بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات والأنشطة المكثفة، التي يمكن للطالب أيضًا أن يحملها إلكترونيًا لتدريب الطلاب على مخرجات التعلم.

كيفية تنزيل الكتب المدرسية على التابلت

وتتيح وزارة التربية والتعليم، إمكانية تنزيل الكتب المدرسية على التابلت الخاص بكافة المراحل التعليمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب من التابلت الخاص به على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار مرحلتك التعليمية سواء «رياض الأطفال - المرحلة الابتدائية - المرحلة الإعدادية - المرحلة الثانوية».

- اختر الصف الدراسي الذي تدرس به.

- ومن بين اختيار نوع المحتوى التعليمي، اضغط على أيقونة الكتب الدراسية الإلكترونية.

- الضغط على المادة التي ترغب في تحميلها من خانة البحث أعلى الصفحة.

- استعراض المواد الموجودة في صفحة الكتب الإلكترونية، وبجانب المادة التي ترغب في تحميلها، اضغط على كلمة استعراض أو تحميل الملف.

- الضغط على السهم الموجود أعلى يمين الصفحة، لتحميل الملف مباشرة على جهاز التابلت الخاص بك.

التابلت يتيح الوصول إلى جميع الوسائل التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ جهاز التابلت المتوفر مع الطلاب يساعد على الوصول إلى جميع الوسائل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى منصة نظام إدارة التعلم LMS وما عليها من محتوى تفاعلي مربوط بالمنهج والكتب الدراسية لجميع المواد الدراسية، وتكون القنوات التعليمية وسيلة أساسية إلى جانب أيام الحضور إلى المدرسة لشرح المواد الغير مضافة إلى المجموع، ومراجعة على ما تم مشاهدته على القنوات والتقييم من معلم الفصل.

كما أوضحت الوزارة أنّه تم توفير منصات أخرى تساعد الطالب على المذاكرة، مثل منصة «إدمودو» التي تتيح التواصل الدائم مع معلم الفصل، ومنصة «stream» التي يستطيع الطالب من خلالها الوصول للحصص التي تم عرضها على القنوات التعليمية للمراجعة مرة أخرى، ومكتبة الدروس الإلكترونية مكتبة الكتب الإلكترونية المجانية والإضافية، ومنصة اسأل معلم.