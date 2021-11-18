«الصحة»: استقبال 14 مليون جرعة من لقاحات كورونا قبل نهاية العام الحالي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة، وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي جلبت كافة اللقاحات المتاحة، بالإضافة إلى كونها من أولى الدول التي صنعت لقاح «سينوفاك» في المنطقة.

الوزارة تستعد لاستقبال نحو 14 مليون جرعة جديدة

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تستعد لاستقبال نحو 14 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا، وفقا للأجندة والاتفاقيات بين الوزارة والجهات المعنية بتوفير اللقاحات لمصر، ومن المنتظر استقبال هذه الشحنات قبل نهاية العام الحالي.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن هذه الشحنات من لقاحات كورونا ستكون متنوعة، ومن مختلف اللقاحات التي توفرها الوزارة للمواطنين.

جميع اللقاحات التي يتم تطعيمها للمواطنين ذات فاعلية

وأشار المتحدث باسم الصحة، إلى أن جميع اللقاحات ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة، وجميعها يؤدي للوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع من الإصابة، مشيرا إلى أن جميع هذه اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم أو احمرار مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».

وأوضح عبد الغفار، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تطعيم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين «18-15» بجرعات من لقاح «فايزر» بعد التأكد من مأمونية اللقاح، وعدم وجود أي آثار جانبية مختلفة يمكن أن تؤثر على صحة الطلاب.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بكورونا

وحذر عبد الغفار، المواطنين من التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تقي من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن خير وسيلة للوقاية من الفيروس هي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل «أخذ اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، تواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، وجود مسافة لا تقل عن متر على الأقل عند التحدث مع الآخرين».