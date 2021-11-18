أتاحت وزارة الصحة والسكان المصرية، موقع الوزارة لتسجيل موعد للحصول على لقاح كورونا، وذلك تسهيلًا على المواطنون الراغبون في الحصول على اللقاح، كما أتاحت الوزارة فرصة الحصول على التطعيم في المنازل، ولكن لفئات محددة، هم: «المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أوالشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات والنخاع الشوكي، والتصلب المتعدد MS، والوهن العضلي».

يعد موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا من الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، عن الموقع التى حددته الوزارة للحجز من خلاله إلكترونيا لراغبي الحصول على لقاح كورونا، ومن ثم يتم إبلاغ المتقدم بموعد الحصول على اللقاح وتوجيه إلى مكان أخذ اللقاح.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا.

آلية التسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا

تبدأ عملية التسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا، بالدخول على موقع تسجيل اللقاح في مصر، واختيار الفئة المستهدفة، ومن ثم ملء البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

ثم يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة، ومن ثم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي أو أي شهادات مرضية للمواطن.

وأخيرا استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل أيضا في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا

يمكن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال هذا الرابط.