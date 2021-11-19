حظك اليوم برج الجدي الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الجدي الآخرين، ويحرص على التواصل معهم بشكل مستمر، كما يعرف عن صاحب هذا البرج أنه حاد الطباع، وصارم في معظم قراراته، لكن في الحقيقة يمتلك قلبا حنونا، لكنه لا يستطيع التعبير عن حبه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

المريخ وعطارد بمنزل المشروعات يمنحانك بلاغة في التعبير عن أفكارك، تبدو مميزا بعلاقات ثرية وفي الأفق لقاءات مفيدة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

خسوف القمر في منزل الحب يعمل لصالحك، ويعدك بأوقات حلوة ويمدك بالقوة العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان صلاح ذو الفقار، ويوافق تاريخ ميلاده 18 يناير.