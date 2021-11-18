حظك اليوم برج الجدي الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن صاحب برج الجدي أنه حاد الطباع، وصارم في معظم قرارته، لكن في الحقيقة يمتلك قلبا حنونا، لكنه لا يستطيع التعبير عن حبه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم، ما يساعدك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.