الصحة: تركيب الأجهزة المحفزة للعصب الحائر لأول مرة بمستشفيات التأمين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إدراج خدمة تركيب الأجهزة المحفزة للعصب الحائر، بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث جرى تركيب الأجهزة لـ4 أطفال بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة، على سلامة وصحة المواطنين، وتوسيع قاعدة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تركيب الأجهزة لأطفال بين 7 و11 عاما

وأشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في بيان قبل قليل، إلى أنه جرى تركيب الأجهزة لأطفال تراوحت أعمارهم ما بين 7 إلى 11 عاما، لافتا إلى أنهم كانوا يعانون من تشنجات متكررة غير مستجيبة للأدوية المتعددة.

54 مليون و500 ألف منتفع

ولفت «ضاحي»، إلى أن تكلفة تركيب الأجهزة للأطفال، تخطت مليون جنيه، مؤكدا تقديم الخدمة للمرضى بالمجان، مؤكدا استمرار التوسع في تركيب الأجهزة للمرضى، من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، التي تقدم خدماتها لـ نحو 54 مليون و500 ألف منتفع.

يذكر أنه جرى استحداث خدمات طبية وبروتوكولات علاجية بمختلف التخصصات الطبية بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم استحداث (زراعة الصمام الأورطي بواسطة القسطرة، إصلاح تمدد الشريات الأورطي الباطني باستخدام الدعامة المغطاة)، فضلاً عن التوسع في خدمات جراحة المخ والأعصاب، وإنشاء منظومة متكاملة لتوفير الأجهزة التعويضية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي.