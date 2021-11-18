«منستغناش» لـ أحمد سعد تتخطى حاجز الـ100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

تمكن المطرب أحمد سعد من التواجد ضمن ترندات موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من خلال أغنيتة الجديدة «منستغناش»، التي طرحها، أمس الأربعاء، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بها في التعلقيات على الأغنية.

«منستغناش» لـ أحمد سعد تشعل مواقع التواصل

واحتلت أغنية منستغناش لـ أحمد سعد، المرتبة الـ13 في ترندات الموقع الشهير «يوتيوب» وليس هذا فحسب، ولكنها أيضا تمكنت من أن تتخطى حاجز الـ100 ألف مشاهدة قبل مرور يوم واحد فقط، حيث وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 125 ألف مشاهدة.

تفاصيل أغنية «منستغناش» لـ أحمد سعد

أغنية «منستغناش» من كلمات أمير العشماوي، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج محمد البتيتي.

وتقول كلمات الأغنية:

هعود نفسي على بُعدَك منستغناش

حقيقي خسرت من وقتي وعمري بلاش

وجه التوقيت أروح لبعيد

وصلنا لحل منفعناش

حاجات في حياتي عديتها ومبحسبهاش

بشوفك فيها زي خيال وحد مجاش

وبتمنى أكون أقوى أكون أقوى ومتتعبناش

ملاك ده كلام يبان للناس

حقيقَتك باينه في عيوني

أكمل ليه بأي أساس

في غيرك ناس يحبوني

كلام في كلام طلع أوهام

وخابت بعدها ظنوني

مكنش لا حب ولا عشرة

مكنش الخير ما بين إخلاصي

واللي أنا شوفته فرق كبير

هواك إنت قدرت أنساه

ومن بعدك هكون أنا غير

مسبش لا سيرة ولا ذكرى تعيش بعديه

ياريت من بدري كان الغدر بان في عنيه

ياما عاتبتوا وكبرتوا لكن مطمرش فيه التقدير