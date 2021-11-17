أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة «منستغناش»

طرح الفنان أحمد سعد، كليب أغنيته الجديدة «منستغناش»، مستخدما اللون العاطفي الدرامي في الغناء، التي يكشف من خلالها حقيقة من يدعي أنه ملاك بلا أخطاء، ويصحح مفاهيم الحب والارتباط، واتخاذ القرار المناسب فى حالة الغدر والخيانة، بعد قصة حب طويلة.

الفنان أحمد سعد صور كليب أغنية «منستغناش» بأحد المطاعم الشهيرة، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا، ودارت فكرته فى إطار بسيط، وهو يعزف على آلة البيانو أثناء غنائه، وقام بأداء تمثيلي عبر به معنى وكلمات الأغنية.

كليب «منستغناش» كلمات أمير العشماوي وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، ومن إخراج محمد البطيطي، وهو من إنتاج شركة «مزيكا»، وجرى طرحه الآن على يوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو وقريبا على شاشة قناة "مزيكا".

أحمد سعد وكلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: «عود نفسى على بُعدَك، منستغناش حقيقى خسرت من وقتى وعمرى بلاش وجه التوقيت اروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش حاجات فى حياتى عديتها ومبحسبهاش بشوفك فيها زى خيال وحد مجاش وبتمنى أكون أقوى ومتتعبناش ملاك ده كلام يبان للناس.. حقيقَتك باينه في عيونى أكمل ليه بأى أساس.. فى غيرك ناس يحبونى».

أحمد سعد بمهرجان الموسيقى العربية

وكان أحمد سعد قدم منذ أكثر من أسبوع حفل بمهرجان الموسيقى العربية بمسرح الجمهورية حضره عدد كبير من محبيه، وغنى أحمد سعد مجموعة كبيرة من الأغاني الطربية لأم كلثوم كسيرة الحب وغيرها لعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وغيرهم من المطربين، وحضر الحفل مع أحمد سعد زوجته علياء بسيوني لدعمه ومساندته.

وقال أحمد سعد على هامش الحفل في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه سعيد بتلك الحفلة بشكل كبير، وأنه ينتظر الغناء بمهرجان الموسيقى من عام إلى آخر، لأنه يشعر أن المهرجان يغذيه فنيا.