الإسماعيلية تواجه تقلبات الطقس بعزل التوصيلات الكهربائية في الشوارع

وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مسؤولي الكهرباء، بعزل جميع التوصيلات الكهربائية في أعمدة الإنارة والتأكد من تأمينها، قبل التقلبات الجوية المتوقعة حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماعا مع القيادات التنفيذية للمحافظة من داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، لمتابعة الاستعدادات للتقلبات الجوية.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

وأشار محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماعه، إلى رفع حالة الاستعداد لدرجة الطوارئ بكل الجهات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا التعامل الفورى مع أي مستجدات.

ووجه «بشارة» باستمرار المتابعة التي تقوم بها الوحدات المحلية لتطهير كل مسارات صرف الأمطار، والتأكد من جاهزية معدات وسيارات الكسح وماكينات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأكد المحافظ، أن هناك خطة لإعادة تمركز معدات شفط وكسح المياه للقطاعات الأكثر غزارة في تراكمات مياه الأمطار، مطالبا بضرورة تعاون كل الجهات أثناء فترة سقوط الأمطار لضمان موسم شتاء آمن لمواطني المحافظة.

التنسيق بين إدارات وأجهزة المحافظة

وكلف محافظ الإسماعيلية نائبه المهندس أحمد عصام، المدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، بالتنسيق الكامل والفوري مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكل رؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة.

وذكر المحافظ، أن عمليات المتابعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس، وتحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.