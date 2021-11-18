طقس الإسماعيلية.. مشمس صباحا رغم تحذيرات الأرصاد

شهدت مدينة الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، طقسا مشمسا في الساعات الأولى من الصباح رغم وجود شبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية في السادسة صباحا.

وانخفضت حدة الشبورة تدريجيا على طرق الإسماعيلية خلال ساعة إلى أن اختفت تماما من على الطرق في السابعة والنصف دون أي تأثير على حركة المرور وحركة الطرق.

سيولة مرورية في الإسماعيلية

وشهدت مدينة الإسماعيلية سيولة مرورية داخل الشوارع في مدينة الإسماعيلية، فيما انتظمت حركة المرور على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس والإسماعيلية بورسعيد والإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وانتشرت الأكمنة والخدمات المرورية على طرق الإسماعيلية الزراعية والصحراوية بالتزامن مع إعلان الأرصاد الجوية لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، كما نبه ضباط المرور وضباط الارتكازات الأمنية على المواطنين عدم تجاوز السرعات المقررة وتخفيض السرعات على الطرق للحد من الحوادث.

تفعيل خطة الطوارئ في مرفق الإسعاف

في السياق ذاته انتشرت سيارات الإسعاف على مداخل ومخارج المحافظة وفعل مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، خطة الطوارئ الخاصة بانتشار السيارات في الارتكازات.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من السيارات إلى الارتكازات ضمن الخطة المحددة للتعامل مع أي طارئ حال عدم استقرار الأحوال الجوية.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ من عدة أيام وتفعيل غرفة الطوارئ المركزية للعمل على مدار 24 ساعة متواصلة وربطها بغرف عمليات المراكز والمدن.

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن، باتخاذ كافة الإجراءات استعدادا لسقوط أمطار، كما ناقش خطة انتشار السيارات في الشوارع بالتزامن مع إعلان الأرصاد احتمالية سقوط أمطار.