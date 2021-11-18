طقس الإسماعيلية غدا.. شبورة على الطرق وأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود شبورة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، غدا الجمعة 19 نوفمبر.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ في المدينة وكافة المراكز والمدن، بالتزامن مع حالة تقلبات الطقس التي تشهدها مصر خلال الوقت الحالي.

وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة (30%) تقريبا.

استعدادات المحافظة ومراكز المدن

وعملت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية على الاستعدادا لموجة الطقس السيئ التي قد تشهدها المحافظة بدءا من غدٍ الجمعة واحتمالية سقوط الأمطار.

وعملت الأجهزة التنفيذية على صيانة مخرات السيول والأمطار وتسليك البالوعات الخاصة بتصريف مياه الأمطار، وخاصة في مناطق الازدحام وتجمع مياه الأمطار في الأنفاق.

خطة طوارئ في المحافظة

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن وجود خطة للطوارئ مع انتشار للسيارات في شوارع المدينة والمحافظة بالكامل حال سقوط الامطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وراجع محافظ الإسماعيلية مع مرفق الإسعاف والمرور والحماية المدنية ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي، خطة الطوارئ، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ من عدة أيام، وتفعيل غرفة الطوارئ المركزية للعمل على مدار 24 ساعة متواصلة، وربطها بغرف عمليات المراكز والمدن.

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن، باتخاذ كافة الإجراءات استعدادا لسقوط أمطار، كما ناقش خطة انتشار السيارات في الشوارع بالتزامن مع إعلان الأرصاد احتمالية سقوط أمطار.