إخلاء سبيل ولي أمر اقتحم مدرسة.. «ربط مدرس وخلى ابنه يضربه»

أمرت النيابة العامة في بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل ولي أمر طالب، بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، بعد اتهامه باقتحام فصل في مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي بقرية الملعب مركز بلقاس، وتمكن من تقييد مدرس‏ «متطوع» ‏بالحصة داخل الفصل وأمام تلاميذ الصف السادس الابتدائي، وطلب من نجله أن يخلع حذائه ويضرب المدرس به على رأسه، وهو ما فعله الابن.

ضرب مدرس داخل الفصل

بدأت الواقعة، بقيام «السيد ش. ا.»، 24 سنة، مدرس الدراسات الاجتماعية بالمكافأة بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي‏، بطلب اعتذار تلميذ عن ألفاظ بذيئة صدرت منه بحق زميل له في الفصل، إلا أن التلميذ أخبر والده «جمال م. ا.» عامل بناء بالقرية، وهدد بمعاقبة المدرس.

تفاصيل تقييد المدرس

ودخل ولي الأمر الفصل وأمام تلاميذ الصف السادس الابتدائي، طالب نجله بخلع حذائه وضرب المدرس على رأسه به، وهو ما فعله الابن، وعلى الفور تحرك مدير المدرسة، واستغاث بشرطة النجدة، وحرر مذكرة بتفاصيل الواقعة وعرضها على الإدارة التعليمية ببلقاس، وفي الجهة الأخرى تحرر محضر بمركز شرطة بلقاس، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ولي الأمر وعرضه على النيابة العامة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المدرس، وعدد من تلاميذ الفصل، واطلعت على مذكرة مدير المدرسة والإدارة التعليمية، وقررت احتجاز ولي الأمر وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وأمرت بإخلاء سبيل ولي الأمر المتهم بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية.

ادارة بلقاس تفتح تحقيقا عاجلا

من جهة أخرى، قرر وحيد السيد حشيش مدير عام إدارة بلقاس التعليمية، فتح تحقيق عاجل مع إدارة المدرسة في واقعة اقتحام أحد أولياء الأمور للمدرسة، وصعوده للفصل والتعدي على أحد المدرسين «متطوع».

وكلف مدير الإدارة التعليمية لجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة وقياس الأداء والشئون القانونية؛ لإجراء تحقيق ويخطر للعرض على المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأهاب مدير عام الإدارة، في بيان له، بجميع مديري المدارس، بضرورة غلق البوابات ووجود مسئول عن أمن المدرسة؛ منعًا لتكرار مثل هذه الواقعة حرصًا على سلامة العاملين والطلاب وتفعيل الكتاب الدوري رقم 32 بتاريخ 12 أكتوبر 2021.