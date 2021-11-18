بدء تطعيم طلاب مدارس الثانوي العام والفني بلقاح كورونا بالدقهلية

بدأت مديرية الصحة بالدقهلية، فعاليات تطعيم طلبة مدارس الثانوي العام والفني ومدارس التمريض، بلقاح فيروس كورونا في أنحاء محافظة الدقهلية، في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وبناء على تعليمات وزارة الصحة بسرعة الوصول للفئات المستهدفة بتطعيم فيروس كورونا.

مكي: بدأنا في تطعيم جميع مدارس الثانوي بلقاح كورونا

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية بدأت فعاليات تطعيم طلاب مدارس الثانوي العام والفني، إضافة إلى مدارس التمريض بلقاح فايزر والطلبة المستهدفين من الفئة العمرية من 15 عاما وحتى 18 عاما.

فرق طبية لتطعيم طلاب الثانوي

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه تم توفير فرق طبية متحركة لتطعيم الطلبة بجميع مدارس الثانوي العام والفني، بالإضافة إلى مدارس التمريض بمختلف المراكز والمدن، وأنه وجه قيادات المديرية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس.

وجدد وكيل الوزارة مناشدته لجميع المواطنين، بتجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

تشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة

ومن جهة أخرى وجه الدكتور سعد مكي، إدارة العلاج الحر بالمديرية لتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتشكلت لجنة من العلاج الحر وتم المرور على 145 منشأة طبية خاصة، وتم رصد حوالي 40 عيادة خاصة و13 معملا ومركزا دون ترخيص و1 محل نظارات غير مرخص، وتم التوصية بغلقهم نظرا لرصد العديد من المخالفات الجسيمة الخاصة بمكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما تم عمل إنذارات للمنشآت الطبية المخالفة وتنفيذ 14 قرار غلق لبعض المنشآت.