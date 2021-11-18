حساب الأمير تشارلز: ترحيب سار من رئيس مصر والسيدة الأولى بقصر الاتحادية

وصف الحساب الرسمي لـ الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، له، صباح اليوم في بداية زيارته لمصر، بالترحيب السار A delightful welcome.

وقال الحساب في تدوينة نقلها الموقع الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل تويتر: «ترحيب سار من رئيس وسيدة مصر الأولى في قصر الاتحادية، بينما نشر صورتين للاستقبال واللقاء».

اجتماع ممتاز بين الأمير تشارلز والسيسي

وكان السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، وصف في وقت سابق اللقاء الذي جمع الأمير تشارلز بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاجتماع الممتاز.

وقال بايلي، عبر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اجتماع ممتاز هذا الصباح بين صاحب السمو الملكي وسيادة الرئيس السيسي».

وأضاف السفير البريطاني أن التركيز الرئيسي للاجتماع ركز على العمل معا على أزمة المناخ، قبيل قمة المناخ المقبلة كوب 27.

حوار رائع للأمير تشارلز داخل الجامع الأزهر

ولاحقا، قال السفير البريطاني إن صاحب السمو الملكي أجرى حوار رائعا داخل الجامع الأزهر، تبعه نقاش مع طلاب الأزهر الملهمين، حول الحوار بين الثقافات والأديان.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في وقت سابق، فيديو يوثق لحظة وصول الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنول، إلى مصر، منذ لحظة نزولهما من على سلم الطائرة ثم لقائهما بالرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

السفير البريطاني للأمير تشارلز: أهلا وسهلا في مصر أم الدنيا

وعرض الفيديو لقطات لاستقبال الأمير تشارلز وزوجته في القصر الجمهوري، وحرس الشرف الذي كان في استقبالهما. وقال حساب السفارة على «تويتر» إن الزيارة الملكية سوف تُبرز العلاقات الوثيقة لمصر مع المملكة المتحدة، وتُظهر التزام مصر المتزايد بحماية البيئة.

وكان السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، قد أعلن أمس، أنه يتطلع إلى الترحيب بالأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول في مصر، بعد زيارتهما للأردن في أول جولة خارجية لهما، منذ جائحة كورونا، قائلة: «أهلا وسهلا في مصر أم الدنيا».