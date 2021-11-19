نشوى مصطفى: عملت عمرة لأحمد زكي ونجله

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قيامها بعمرة لـ 9 أفراد من الراحلين عن الوسط الفني، وكان من بينهم أحمد زكي، ونجله هيثم أحمد زكي، إضافة إلى طلعت زكريا، ومحمود عبد العزيز، وعزت أبو عوف، ونور الشريف، ومحسن حلمي، وسناء يونس، وسعاد نصر، ودونت أسمائهم على ورقة بجوار الكعبة، معلقة «الله يرحمكم».

نشوى مصطفى عن أحمد ذكي: رئيس جمهورية التمثيل

ويعد الراحل أحمد ذكي، أيقونة لـ نشوى مصطفى، حيث يعد رمانة الميزان الفنية لها، إذ أعربت من قبل عن إعجابها بأداء نيلي كريم وروبي، في مسلسل «سجن النساء»، وشبهتهم بالراحل أحمد ذكي.

وقالت «مصطفى» عبر موقع التواصل الاجتماعي: «روبي ونيلي كريم، لمسوا سقف التمثيل، ايه ده يا جبابرة، وهو ينفع أقول أن من ساعة رئيس جمهورية التمثيل، الله يرحمه أحمد زكي، ما شوفتش تمثيل كده غير في سجن النسا، ربنا يكرمك يا كاملة ويا مريم، برافو كبيرة لـ نجيب رمسيس الدراما التليفزيونية المنتج الفنان جمال العدل».

نشوى مصطفى تشبه أحمد ذكي بالشيخ الشعراوي

وفي وقت سابق من عام 2017، شاركت نشوى مصطفي، منشورًا عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» تضمن دعوة عدد من رجال الدين، لحضور مسرحيتها «سيلفي مع الموت».

وعلقت: «قمت بدعوة الأستاذ عمرو خالد من خلال صفحته، لأني للأسف لا أعرف طريقة للتواصل معه، ومن أحلامي أن يشرفني بالحضور مولانا الشيخ خالد الجندي، ومولانا الشيخ رمضان عبد المعز، والداعية الأستاذ معز مسعود، والداعية الأستاذ مصطفى حسني، ومعالي وزير الأوقاف، ومولانا الأمام شيخ الأزهر، وجميع من ينتمون إلى الإسلام المستنير»، وأرفقت هاشتاج: «الفن مش حرام».

لكن دعوة نشوى مصطفى، لرجال الدين لحضور العرض المسرحي، قوبلت بالاستياء من بعض المتابعين، وعلقت على ذلك بقولها: «وصلني اعتراض بعض الأصدقاء الأفاضل الذين احترمهم للمدى على دعوتي لبعض الدعاة الجدد وبعض من موالينا الشيوخ لمشاهدة العرض المسرحي سيلفي مع الموت، وحضراتهم الإسلاميين بالنسبة لي متلقي وما أريد أن أثبته بدعوة هؤلاء السادة أن الإسلام المستنير ليس شعارات بل هو ممارسات».

وتابعت قائلةً: «وأنا أقدم فن له نفس الأهداف التي من المفترض أنهم أيضًا يستهدفونها، وهي أن روح الله الواحد وأننا جميعا جنس واحد يدعي الإنسان، يتساوى بالنسبة لي أنا نشوى مصطفى مولانا الشعراوي مع مولانا أحمد ذكي مع مولانا علاء ولى الدين مع البابا شنوده، جميعنا نحيا بروح الله الواحد، التقييم والتفضيل ليس من اختصاصي عنده الميزان هو الله وهو فقط الواحد الأحد لا إله على الأرض».

وأضافت: «بالمناسبة دعوت أيضًا الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسنيما والأب نبيل فارس الكنيسة المارونية وأشكرهم وتشرفت بقبولهم الدعوة».

تعليق نشوى عن تلقبيها لـ أحمد ذكي بـ مولانا

وقالت نشوى مصطفى، قبل أن أتحدث عما أقصده من هذا البوست، أطالب الذي لا يعرف معنى كلمة مولانا، بأن يعود إلى المعجم، هناك عشرة أشخاص يطلق عليهم لقب مولانا، وليس فقط رجل الدين، أما بخصوص كلامي، فأقصد أن الرسالة السامية التي قدمها فنان مثل أحمد زكي في فيلم مثل «البريء» الذي يعزز العدل في المجتمع لا تقل أهمية عن رسالة مولانا الشيخ الشعراوي، وفقا لما صرحت به في حوارها مع جريدة الشروق، عقب الأزمة.

وتابعت: «فأنا أقصد في حديثي الرسالة التي يقدمها الفنان بشكل عام، بعيدًا عن حياته الشخصية التي لا تعنيني، ويحاسبه المولى عز وجل عليها، والأمر نفسه بالنسبة إلى الدعاة والدكتور والمهندس والصحافي».