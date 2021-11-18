عاجل.. تعطيل الدراسة في البحيرة السبت المقبل بسبب الأمطار

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، 20 نوفمبر الجاري، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد، بدءا من السبت، أمطارا متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانا على عدة مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح -البحيرة - كفر الشيخ )، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.

جاء ذلك استنادا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب .