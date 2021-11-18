«الصحة» تكشف عن تطعيم ثنائي لطلاب الصف الثاني والرابع الابتدائي

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن وجود تطعيم ثنائي في المدارس لطلاب الصف الثاني والرابع الإبتدائي، وقالت الوزارة فى كتاب دوري لها موزع على مديريات الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، إن التطعيم عبارة عن حقنة في العضل والهدف منه هو تحصين الطلاب من الدفتريا والتيتانوس ويعطي مناعة لأكثر من عشر سنوات.

أعراض التطعيم الثنائي

وتابعت الوزارة في كتابها الدوري الأعراض الجانبية تتمثل في احمرار أو تورم مكان التطعيم "الحقنة" مصحوب بارتفاع درجة الحرارة، لافتة الى أن هذه الأعراض هى بسيطة وعادية جدا، نافيا حدوث اغماءات وان حدث يكون بسبب خوف الطلاب والرهبة بداخلهم، مناشدة المواطنين بأهمية التطعيمات مؤكدة انها امنه وفعالة ولا داعى للخوف.

وأوضحت الوزارة أنه في حال مرض الطالب يتم تأجيل التطعيم بالسنبة له لحين تمام شفائه ثم بعد ذالك التواصل لأخذ التطعيم، وطالبت من أولياء الأمور التعاون مع الفرق الطبية داخل المدارس من خلال طمأنة الطلاب والتأكيد على مأمنوية التطعيم وعدم التهرب أو الخوف منهم، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص 32 ألف و850 من الأطفال المبتسرين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، منذ انطلاقها، التي تهدف إلى الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وقالت الوزارة، إن الفحص يجري من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض «Egyptian CDC»، الذي جرى تزوده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية، في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض.