متحدث «الآثار»: مصر ستبهر العالم في افتتاح طريق الكباش بالأقصر

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة الآثار والسياحة، إن مصر تستعد لاحتفال افتتاح طريق الكباش في الأقصر، الذي سيكون مبهرًا للجميع إذ يضع الأقصر في المكانة التي تستحقها، موضحًا أن الوزارة تستعد منذ عام لتنفيذ هذه الاحتفالية، إذ أبدت استعدادها لتطوير الطريق منذ عام 2016، مشيرًا إلى وجود اكتشافات جديدة دائمًا في طريق الكباش الذي يصل طوله نحو 3 كيلومترات، وهو أكبر طريق أثري على مستوى العالم، وكان مخصصًا فقط لمرور المواكب الاحتفالية.

جهود مبذولة من وزارة الآثار والسياحة

وأضافت «بهجت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن كل شخص في فريق العمل بوزارة السياحة والآثار، يبذل مجهودًا عاليًا من أجل الاستعداد لاحتفالية طريق الكباش التي ينتظرها الجميع.

من جهته قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه يعمل في الآثار منذ سنوات طويلة، وكان مكانه الأساسي محافظة الأقصر من أجل اكتشاف الحفائر، حتى اندلاع أحداث 2011، لتتوقف هذه العمليات في 2014، إذ بدأت الاستكشافات والسياحة تعود بالتدريج، مضيفا: «عندما زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار محافظة الأقصر عرفته بنفسي، وسألته عما إذا كان هناك مخصصات مالية للمجلس، وكان سؤالا غريبًا مني».

اكتشاف مقبرة

وأضاف «وزيري»، خلال حوار تليفزيوني، أن وزير الآثار أكد له أن طلبه متاح وموجود، لكنه سأله عن السبب، «قلت له إن الوزارة إذا قامت بتخصيص مبلغ مالي فإننا سنكتشف مقبرة خلال 4 أشهر»، موضحًا أن الوزير قرر تخصيص مبلغ مالي في ديسمبر 2016، وفي 18 أبريل من العام التالي كانت هدية الأقصر لمصر والعالم أجمع في يوم التراث العالمي، باكتشاف مقبرة «أوسر حات».