أخبار المنيا.. مناقشة اشتراطات بناء ومبادرة سقيا الماء وخدمات للأيتام

شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، منها رصد جمعية الأورمان 20 مليون جنيه لتوصيل مياه شرب لغير القادرين بالقرى الأكثر احتياجا، ووقوع حادثين على الطريق الزراعي «مصر - أسوان»، ما تسبب في مصرع وإصابة 4 أشخاص، كما أعلنت مديرية الصحة تقديم خدمات طبية لدور الأيتام والمؤسسات العقابية.

وتضمنت أخبار المنيا أيضًا إزالة الوحدات المحلية لتعديات في المهد على أملاك الدولة، ومتابعة المحافظ تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية لضبط العمران وتوصيل المرافق، وكذا مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

100 مليون لتوصيل مياه شرب للمستحقين بـ5 محافظات

أعلنت جمعية الأورمان، إقامة مؤتمر لإطلاق مبادرة «سقيا الماء» بحضور اللواء أسامة القاصي محافظ المنيا لدعم توصل مياه الشرب لمنازل الأسر الأكثر احتياجا في 5 محافظات، بينها المنيا، حيث تم رصد 100 مليون للمشروع بواقع 20 مليونا لكل محافظة.

وتابع محافظ المنيا تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالمراكز الخمس المستهدفة، ووجه رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين.

توصيل المرافق بمنظومة اشتراطات البناء الجديدة

كما تابع المحافظ أعمال اللجنة المكلفة بضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابق ومطابقة الرخص الصادرة للاشتراطات والأكواد، ومناقشة تطبيق المادة 139 مكرر الخاصة بتوصيل المرافق عن طريق الهيئة الهندسية.

وأوقفت الوحدة المحلية حالات بناء مخالف في المهد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقريتي دمشير وطوخ الخيل، وتم التحفظ علي معدات ومواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت مديرية الصحة عن تقديم خدمات طبية لدور الأيتام والمؤسسات العقابية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي إضافة إلي تنظمي زيارات للمدارس لتطعيم الطلاب من الأمراض المعدية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

مصرع وإصابة 4 في حادثي سير

وشهد الطريق الزراعي «مصر - أسوان» حادثين منفصلين، الأول أمام قرية بني حافظ بمركز ملوي، وأسفر عن مصرع فلاح وابنه، والثاني أمام قرية زهرة بمركز المنيا وأسفر عن إصابة سائق وطالب.