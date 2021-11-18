20 مليون جنيه لتوصيل مياه شرب نقية لمنازل غير القادرين في قرى المنيا

أعلنت جمعية الأورمان عن رصد 20 مليون جنيه، لتوصيل مياه الشرب النقية لمنازل الأسر غير القادرة في أنحاء المنيا، وخاصة قرى مبادرة «حياة كريمة» من خلال مبادرة «سقيا الماء»، برعاية وإشراف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومديريات التضامن الاجتماعي والإسكان، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

رصد 100 مليون جنيه لتوصيل مياه شرب للمحتاجين بخمس محافظات

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام الأورمان، إن مبادرة «سيقا الماء من الأورمان» تستهدف رصد 100 مليون جنيه لدعم توصيل مياه الشرب النقية لمنازل الأسر الأكثر احتياجا بخمس محافظات من بينها المنيا، كما تستهدف مضاعفة ما قامت به الأورمان منذ سنوات لتوفير مياه شرب نقية وتوصيلها لمنازل الأسر الأشد احتياجا في القرى والنجوع والتجمعات الريفية بأنحاء المحافظة، وقد تم التخطيط لها من واقع دور الجمعية الرائد في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد احتياجا ومن بينها تلبية الاحتياج لمياه شرب نقية داخل منازل الأسر المستهدفة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

«سقيا الماء» أكبر نشاط خيري للأورمان

وأضاف «فؤاد»، أن مبادرة «سقيا الماء من الأورمان» هي أكبر نشاط خيري من نوعه يستهدف توفير مياه الشرب النقية للأسر المستفيدة، واختيار محافظة المنيا جاء وفق معايير عدد الأسر المحرومة من وصول مياه الشرب النقية لمنازلها بكل محافظة والمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا وفق عددها وعدد الأسر المستحقة بها في أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة بواقع 20 مليون جنيه لكل محافظة من المحافظات الخمس، لافتا أن إطلاق مبادرة «سقيا الماء من الأورمان» يأتي مواكبا لجهود الجمعية التي بدأتها منذ سنوات في دعم القرى الأشد احتياجا وإغاثة الأسر الأكثر فقرا بهذه القرى، من خلال تنفيذ أنشطة خيرية نوعية، منها إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنفيذ وتسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير مياه الشرب النقية وتوصيلها بالمجان تماما دون أي تكلفة على الأسرة المستفيدة، كما هو متبع في كل ما تقدمه الأورمان من أنشطة خيرية إنسانية رائدة لدعم القرى الأشد احتياجا.