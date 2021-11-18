رئيس منطقة «قناة السويس»: نجتمع دوريا مع مجلس الوزراء لتذليل العقبات

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هو أحد الاجتماعات الدورية التي تتم بشكل دوري وفيها يتم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية والاستثمارات والمعوقات الموجودة في المنطقة.

زيارة وفد روسي هذا الأسبوع

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن اللقاء تناول آخر المستجدات الخاصة بالمنطقة الروسية الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وسيتم تنفيذها على أرض الواقع قريبا، معلقًا: «هذا الأسبوع كان عندنا وفد روسي».

آخر تطورات ميناء السخنة وشرق بورسعيد

وأوضح أن اللقاء أيضا تناول آخر التطورات الخاصة بميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد، كما وكانت فرصة جيدة لتناول آخر المستجدات في تلك المشروعات.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى تعظيم فرص الاستثمار في المواد البتروكيماوية، حتى يكون ليدها مجمع خاص وكبير للبتروكيماويات، وعلق على ذلك بقوله: «ده بيخدم هدف الدولة أن تتحول منطقة السخنة لصناعة البتروكيماويات، والصناعات التكاملية المغذية ليها».

وتابع: «استعرضنا مع رئيس مجلس الوزراء كيفية التغلب على المعوقات الخاصة بالموانئ، وضرورة إمداد تلك المشروعات بالمرافق والبنية التحتية، وعرضنا الخطة بتاعتنا بحيث أن المشروعات تكون جاهزة للتشغيل، وهنبدأ التنفيذ خلال سنتين لما نكون وفرنا كل ما تحتاجه من بنية تحتيه».