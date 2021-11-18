تعطيل الدراسة السبت والأحد في دمياط لسوء الأحوال الجوية.. ورفع حالة الطوارئ

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة السبت والأحد المقبلين لسوء الأحوال الجوية، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وذكرت هيئه الارصاد الجويه أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه أصدرت «عوض» قرارا يشمل تعطيل الدراسة لطلاب المدارس والمعلمين.

تعطيل الدراسة السبت والأحد في دمياط

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ اعتبارًا من السبت المقبل والتى قد تستمر خلال الأسبوع.

توجيهات المحافظ لتفادي سوء الأحوال الجوية

وشددت «عوض» على رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتأكد من جاهزية معدات شفط تجمعات مياه الأمطار والدفع بها فور هطولها، مؤكدة حصر نقاط تجمع المياه خاصة بالمناطق المنخفضة، لوضع خطط تشمل نقاط تمركز لمعدات وعمالة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف تواجد سيارات القلاب والشفاط واللوادر والمعدات، إلى جانب تمهيد المناطق الغير ممهدة لمنع تجمع الأمطار بها.

تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار

ووجهت المحافظ أيضاً بالتأكد من تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وصيانتها لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنفيذ أعمال تطهير الشبكات ورفع كفاءة البيارات ومحطات الرفع و شددت على متابعة أعمدة الكهرباء و الإنارة، والالتزام بتغطية جميع الكابلات، والمرور على جميع أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها للحفاظ على سلامة المواطنين، كما أمرت بالتنسيق فورا مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ومديرية الزراعة لتنفيذ عمليات تطهير الشوارع والتنسيق مع الوحدات المحلية للعمل على سرعة حل ما قد يطرأ من مشكلات، وإعداد تقرير دورى فى هذا الخصوص.

تسيير الحركة المرورية في دمياط

وأكدت «عوض» على إدارة مرور دمياط، بوضع خطة تهدف إلى تيسير الحركة المرورية، وتتضمن آليات التعامل مع التداعيات الناجمة عن هطول الأمطار مع توفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المروري.

منع إجازات الوحدات المحلية

وأصدرت الدكتورة منال عوض، تعليمات مشددة بمنع أي إجازات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية خلال تلك الفترة، كما أكدت على تفعيل غرف أزمات بكل وحدة محلية تعمل على مدار 24 ساعة والتواصل مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة للوقوف السريع على المستجدات.