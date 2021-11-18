عاجل.. بعد تعطيل الدراسة بـ3 محافظات.. خريطة الأمطار الرعدية بدءا من الغد

قررت 3 محافظات تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري، وهي محافظات كفر الشيخ ودمياط ومطروح، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ تبدأ السبت المقبل.

خريطة سقوط الأمطار

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة سقوط الأمطار والمناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها خلال الساعات المقبلة، إذا يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على غالبية المناطق، تصل إلى أمطار رعدية في بعض الأحيان، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:4 درجات، فضلا عن انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق، مشيرة إلى أن الطقس يكون معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة نهاراً على جنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة

وأضافت الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، ووسط سيناء على فترات متقطعة، غدا الجمعة.

مناطق سقوط الأمطار السبت المقبل

وتابعت الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري «السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش» قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح.

وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، وشرق البلاد «الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية»، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد المقبل

واستكملت الهيئة: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري «مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش»، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح، على فترات متقطعة.

وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومنطقة خليج السويس، وسيناء «الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، رأس غارب، الزعفرانة، نخل، كاترين» على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين

واستطردت الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30%.

ونوهت الأرصاد المواطنين إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.