مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط تعلن فريق خبراء «القاهرة السينمائي»

كشفت مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط (MEMI)، عن فريق الخبراء الذي يشارك في الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، بالتعاون مع منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر.

فريق خبراء المبادرة

ويتشكل فريق خبراء المبادرة، من العديد من أشهر منتجي برامج الشاشة والتلفزيون والمؤلفين، وهم: ديفيد آيزاكس رئيس قسم جون ويلز للشاشة والتليفزيون بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، ومورت ناثان أستاذ كتابة السيناريو في جامعة تشابمان، وبول فولي أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا الجنوبية بكلية الفنون السينمائية، وجيل كوندون أستاذة كتابة السيناريو في جامعة تشابمان التي تمتلك خبرة تتجاوز 20 سنة في الكتابة الكوميدية للتلفزيون.

كما أعلنت مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، 11 مشروعا من مختلف أنحاء العالم العربي، للمشاركة في نسخة العام الحالي، وتضم القائمة 3 مشاريع من مصر وهي: This Is Why تأليف سمر عبد الناصر، وSix Degrees لـمنى الشيمي، Devolution لـ أحمد ندى، و3 مشاريع من الأردن هي: Outlaws لـتالا الحصري ولُمى حمارنه، وAl-Bacore لـ زينة عازار وجوزيف شمعون، وWork in Progress لميرا نمري، و3 مشاريع من لبنان وهي: Miit Batikha للمؤلفة تالا أراكجي، وThis Is How I Died لـجمال أعور وأشرف مطاوع، وHinnd لـ مايا حبلي، بينما يشارك من السودان Afro.ai من تأليف حجوج كوكا، ومن السعودية The Last Session لـ رولان حسن.

تصريحات هشام فقيه عن المبادرة

وقال هشام فقيه، الذي أعلنته مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط مديرًا لها: «عبر السنوات، مثلت مصر القلب والمقدمة في الآفاق الثقافية، ومن المنطقي أن تعتبرها المؤسسات الإقليمية بمثابة نجم الشمال أثناء استكشاف المناطق المجهولة في الصناعة.. يشرفني الإعلان عن تعاون مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للسنة الثالثة على التوالي، إذ أثمرت كل نسخة عن نتائج أكبر من النسخة التي سبقتها، على الرغم من الظروف العالمية».

وقال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، «يسعدنا الاستمرار في الشراكة مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط للسنة الثالثة على التوالي، فهذا التعاون لا يساهم فقط في تطوير العديد من المشروعات التلفزيونية، لكن أيضاً في استعراض وتقديم أفكارهم لمنتجين ومشترين من داخل وخارج العالم العربي».

بينما قالت ميريام دغيدي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما «يسعدنا هذا العام في أيام القاهرة لصناعة السينما، مساعدة المزيد من الموهوبين في كتابة المحتوى التلفزيوني العربي من أجل الوصول إلى منصات ومستثمرين دوليين».

مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط هي طريقة مبتكرة واحترافية لتبادل الخبرات

وانطلقت في مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، بالاشتراك مع وزارة الخارجية الأمريكية، وشركاء صناعة التلفزيون في الشرق الأوسط، توفر المبادرة التدريب والدعم للجيل الحالي من كتاب الأعمال التليفزيونية وصناع المحتوى لرواية قصص محلية مشوقة، تحفز إجراء مناقشات مهمة واتخاذ قرارات متعلقة بالتعددية والتفاهم المتبادل.

وستُقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية، وفقاً لإرشادات الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.