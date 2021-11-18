«الموسيقيين» تكشف مصير محمد رمضان بعد إيقاف حسن أبو الروس

فتحت نقابة الموسيقيين النار خلال الساعات الماضية، على عدد من مؤدي المهرجانات والمطربين الشعبين، بعد إصدارها قرارًا بإيقاف 20 مؤديًا وفرقة مهرجانات، عن إحياء الحفلات وتقديم أعمالهم بالإضافة إلى جانب منعهم الفنان والممثل حسن أبو الروس، عن إحياء الحفلات.

حسن أبو الروس لم يسدد رسوم النقابة

انتشرت حالة من التساؤلات بالوسط الغنائي، منذ أمس، عن سبب إيقاف حسن أبو الروس، وترك الفنان محمد رمضان بدون إيقاف، رغم أن الاثنين ممثلين من الأصل واتجهوا للغناء مؤخرًا.

من جانبه، أوضح مصدر من مجلس النقابة، أن هناك اختلاف جذري بين الاثنين وبالتحديد في سبب الإيقاف، وهو أن محمد رمضان لا يتأخر في سداد الرسوم المقررة عليه من قبل النقابة، في حين أن الفنان حسن أبوالروس، لا يدفع حقوق النقابة، وهو أمر لا يوجد فيه تهاون مطلقًا.

الموسيقيين ترحب بمحمد رمضان وأبو الروس

وأشار المصدر إلى أن النقابة ترحب بالفنان حسن أبو الروس، في أي وقت للغناء وإحياء الحفلات مادام مقيدًا بنقابة المهن التمثيلية، التى تسمح له بالغناء حسب بروتوكول النقابات الثلاث، مشيرًا إلى أن نفس الأمر يكون بالنسبة للفنان محمد رمضان الذي لا تستطيع النقابة إيقافه، مادام يقدم الرسوم والنسب المادية المخصصة، ولا يخرج عن الآداب العامة في حفلاته الغنائية.

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد منعت في بيانها الصادر أمس، 20 من مؤدي المهرجانات من العمل، وجاءت أسمائهم على النحو التالي:

«حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومسلم وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».