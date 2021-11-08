إحالة دعوى منع ظهور محمد رمضان في الإعلام لهيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارا لوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع، وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

«رمضان» حديث الساعة بسبب تصريحاته المثيرة

وقال صبري، في دعوته إن محمد رمضان حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبين مشيد بأعماله وبين منتقد لتصرفاته ومواقفه وحتى نوعية العمل الذي يقدمه تفقرض التساؤلات نفسها ما سبب ارتباط اسم محمد رمضان دائماً بالأزمات، وهل يستغل أزماته الكثيرة للترويج لأعماله الهابطة.

محمد رمضان يحب إثارة الانتباه

وأضاف«صبرى» أن محمد رمضان بطبيعته مثير للانتباه فهـو ممن يحبون أن يكـون حولهم حالة مـن الجدل والاهتمام والنقاش والصراع ويحب فكرة الصراع والدراما والمنافسة وهذا يشكل جزءا من شخصيته.

وأوضح «صبرى» أن طبيعة رمضان يحب المشاكل وهو يساعد بتصريحاته على تطور المشكلة وعندما ننظر إلى أزمات محمد رمضان يتضح أن لديه مشكلة كبيرة في أزماته والقاسم المشترك فيها أنها في الأساس أزمات بسيطة ولكن إدارتها السيئة هي التي تجعلها تتضخم، كما أن معظم القرارات للأسف تكون قرارات شخصية انفعالية وقتية.

صبري يستشهد بواقعة التحفظ على أمواله

وأوضح صبري، أن ذلك ظهر جليا عندما نحلل ما قاله بشأن التحفظ على أمواله حسب وصفه فنجد أن كلامه غامض بناء على مكالمة جاءت له من موظف في بنك والموضوع لم يستغرق وقتا، فالإنسان الطبيعي والمشهور وصاحب العلاقات عندما تأتي له مثل هذه المكالمة يتحقق من صحتها مرة واثنين وثلاثة، كي يفهم الموضوع كاملا وبشكل صحيح ثم يبدأ في اتخاذ رد فعل حتى لا تكبر المشكلة، إلا أن محمد رمضان هو من يصنع هذه الأزمات ولكنه يديرها ويتعامل معها بشكل خاطئ فعندما يدخل في أزمة ما، يصرح بأنها مؤامرة عليـه كما قـال أثناء أزمته مع الطيار رغم أنه صاحب المشكلة بالأساس، بحسب وصفه.