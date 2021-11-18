الكشف عن تفاصيل ساعة العد التنازلي لبطولة كأس العالم قطر 2022 الأحد

تنظم اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، احتفالية خاصة يوم الأحد المقبل، لإزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي لبطولة كأس العالم بقطر 2022.

بث الفعالية على الهواء مباشرة عبر قناة الفيفا

مارسيل ديسييه سيكون على رأس الحضور من اللاعبين

وأكد بيان للجنة صادر اليوم، أن الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية، تأتي قبل عام من انطلاق صافرة مونديال قطر 2022، وسيجري بث الفعالية على الهواء مباشرة، عبر قناة الفيفا على يوتيوب، ومواقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية.

وأضاف البيان، أنه بإمكان عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، مشاهدة البث المباشر للحدث عبر مختلف القنوات التلفزيونية، ومن بين المشاركين خلال الفعالية، نجم كرة القدم الفرنسي مارسيل ديسييه، الذي فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، الذي قال إن عشاق كرة القدم، سيشعرون بمزيد من الحماس، مع الكشف عن ساعة المونديال التي تؤكد اقترابنا الفعلي من انطلاق أكبر مهرجان كروي في العالم.

وأشار البيان، إلى أن حفل الكشف عن ساعة العد التنازلي، سيجري بثه على مدى نصف ساعة، ويشمل عرضا ضوئيا باستخدام طائرات الدرون، وستشهد الفعالية حضور نخبة من المسؤولين وكبار الضيوف، احتفاءً باستضافة قطر للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط العام المقبل

وتابع: «تشكل الاحتفالية فرصة نادرة لمشجعي كرة القدم أينما كانوا للاطلاع على الأجواء الرائعة المرافقة لبطولة كأس العالم، وسيكون بمقدور متابعي هذه الرياضة الجميلة، المشاركة في لحظة تاريخية عبر متابعة الاحتفال في الدوحة، والاحتفاظ بذكريات لا تنسى مع بدء أول أيام العد التنازلي الرسمي بمناسبة عام على انطلاق البطولة».

وتقام منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022، في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 على ملاعب ثمانية استادات، تتميز بمواقع يسهل الوصول إليها من كل أنحاء قطر.

وأوضح البيان، أن استادات كأس العالم ومشاريع البنية التحتية المستخدمة في المونديال، بعد انتهاء البطولة، ستتحول الى الاستادات والمناطق المحيطة بها، إلى مراكز نابضة بالحياة المجتمعية لتستفيد منها الأجيال القادمة، لافتا إلى أن اللجنة العليا، تعمل على أن يعيش ضيوف قطر من عائلات ومشجعين قادمين من شتى أنحاء العالم، أجواء بطولة كأس العالم قطر2022 بكل أمان، مستمتعين بكرم الضيافة، فضلا عن التأثير الإيجابي لكرة القدم، لتحفيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، في جميع أرجاء قطر وفي آسيا وكل أرجاء المنطقة.