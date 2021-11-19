الهندية «بريتي زينتا» تعلن عن حلمها في «توأم»

أعلنت الهندية بريتي زينتا، عن حملها في إنجاب «توأم»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعبرت عن سعادتها هي وزوجها الأمريكي جين جوديناف، وعن تحمسهما لرؤية أطفالهما، قريبا.

بريتي زينتا تعلن حملها في «توأم»

شاركت بريتي زينتا، منشورا عبر «إنستجرام»، لتعلن عن حملها، قائلة: «تم التحقق.. مرحباً بالجميع، أردت مشاركة أخبارنا الرائعة معكم جميعًا اليوم، نشعر بسعادة غامرة أنا وجين، قلوبنا مليئة بالكثير من الامتنان والكثير من الحب، حيث نرحب بتوأمنا (Gia Zinta)، سينضمون لعائلتنا».

وتابعت، «نحن متحمسون للغاية لهذه المرحلة الجديدة في حياتنا، خالص الشكر للأطباء والممرضات وبدائلنا لكونهم جزءًا من هذه الرحلة الرائعة، الكثير من الحب والضوء».

بريتي زينتا متبنية 34 فتاة

تتبنى بريتي زينتا، 34 فتاة، منذ عام 2009، وهن مققيمات في مدرسة في «ريشيكيش»، وتلتزم «زينتا» بمصاريف تعليمهن، فضلا عن رفاهيتهن أيضا، وفقا لما صرحت به لـ «IANS».

وقالت «بريتي»، «لقد تبنيت 34 فتاة، سأعتني بتربيتهن بالكامل من التعليم إلى الغذاء، والملابس، وما إلى ذلك، ليس لديك فكرة كم هو رائع أن تشعر بسماع ثرثرة كل هؤلاء الفتيات المثيرة»، وذلك أثناء لقائها مع «IANS».

معلومات عن «بريتي زينتا»

بدأت «بريتي زينتا» مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في فيلم شاروخان «dil se»، ومن أشهر أفلامها، «كول هو نا هو، و سلام نمستيه، كوي ميل جايا، كريش، كيا كيهنا، كابهي ألفيدا كا كهنا».

بريتي زينتا حامل في توأم في فيلم «سلام نمستيه»

قامت بريتي زينتا، بـ دور الأم الحامل في «توأم»، في فيلمها الشهير «سلام نمستيه»، وكانت هناك لقطات رائعة تجمعها مع سيف علي خان، بالفيلم معبرة عن خوض تجربة الحمل، وكانت مليئة بالكوميديا.

بريتي زينتا، متزوجة من الأمريكي، جين جوديناف، وسوف تتم عمرها الـ 47 في 31 يناير 2022.