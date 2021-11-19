تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة.. خطوات الحصول على الجرعتين

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، ومن بين هذه الإجراءات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

حجز لقاح كورونا

وتبذل الدولة المصرية الكثير من الجهود لتسهيل عملية تلقي لقاحات فيروس كورونا، من خلال مراكز التطعيمات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع الطعوم، والتأكد من سلامته على المواطن، وأكدت وزارة الصحة أن تطعيم جميع المواطنين بكل أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وسرعة التسجيل على الموقع الخاص بحجز لقاح كورونا، قائلة: «يمكنك التوجه لمركز تلقي اللقاح المرسل في الرسالة خلال:- ثلاثة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الأولى، وستة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الثانية، وفي حالة التأخر عن الأيام المحددة في الجرعة الأولى، يمكنك إعادة تفعيل الطلب برقم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني».

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وخصصت الصحة موقعا إلكترونيا لتسجيل حجز لقاح كورونا في مصر، يتيح المعلومات للحصول على اللقاح، ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي للجائحة، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

ـ الدخول على رابط موقع حجز لقاح كورونا المستجد.

ـ إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة، منها الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم، ومنها رقم الهاتف الخاص.

ـ يتلقى الشخص القائم بعملية التسجيل، رمز التحقق على هاتفه المحمول، للتأكد من صحة الرقم، مع التأكد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.

ـ تحديد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، التي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

ـ يراعى عند التقديم للحصول على لقاحات كورونا، فيما يخص القطاع الطبي، تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة، مع ذكر اسم المستشفى، والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

ـ إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، إضافة إلى التقارير الطبية.

ـ الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي أدخلها المتقدم، والموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ بعد الموافقة على الإقرارات، يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم يساعد متلقي اللقاح على المتابعة من خلاله.