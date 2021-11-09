موقع تسجيل لقاح كورونا.. طريقة حجز جرعتي اللقاح بالصور

تزامنًا مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة، لا زالت وزارة الصحة تناشد المواطنين، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بسرعة استخدام موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر وحجز موعد تلقي الجرعة الأولى، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات حجز موعد تلقي جرعات اللقاح عبر موقع تسجيل لقاح كورونا الذي خصصته وزارة الصحة المصرية على النحو التالي:

موقع تسجيل لقاح كورونا

- الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا المُخصص من قِبل وزارة الصحة.

- الاختيار من بين الفئات المتاحة أمامك «العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، فئات أخرى، وتطعيم بغرض السفر».

- إدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد واختيار النوع وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف.

- بعد ذلك يستقبل المواطن رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، ويجري التأكد إذا كان هناك حساب واتساب خاص بالرقم لسهولة التواصل.

- وتتمثل الخطوة التالية في تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

- بالنسبة للعاملين بالقطاع الطبي يراعى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، وتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية أو خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، وتحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

- على السيدات أثناء عملية التسجيل الانتباه جيدًا للأسئلة الخاصة بوجود حمل أو التخطيط للحمل خلال عام، والإجابة على أسئلة تمارين الرضاعة الطبيعية.

- وتتمثل الخطوة الأخيرة في عملية التسجيل إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وإدراج صور لتقارير طبية.

- يوافق المواطن بعد ذلك على 3 إقرارات وهي: البيانات الخاصة باللقاح، البيانات التي أدخلها، وتلقي جرعتي اللقاح.

- بمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.

- وأشارت وزارة الصحة إلى أنّه يمكن للمواطنين متابعة طلب تسجيل اللقاح أو الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335.