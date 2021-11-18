موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. خطوات حجز موعد جديد «لو مروحتش الأول»

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح عن موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، للتسجيل لتحديد موعد تلقي اللقاح لهم، ثم بعد يتلقون رسالة نصية بالموعد المحدد حتى تلقي الجرعة الأولى الخاصة بهم، وفي كثير من الأحيان قد يتعرض المواطنين لمواقف متعددة، تجعلهم يتخلفون عن الذهاب في الموعد المحدد لتلقي الجرعة الخاصة بهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية لمتابعيها على مدار 24 ساعة، خطوات حجز موعد آخر لتلقي جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، كالتالي:

خطوات حجز موعد جديد من موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

- يمكن للراغب في حجز موعد جديد لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، حال تجاهل الموعد الأول، الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من هنـــــــــــــا.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بمتابعة حالة الطلب بالضغط على «متابعة حالة طلب اللقاح».

- إدخال رقم الطلب الذي تم إرساله للمواطن عند تسجيله لأول مره في الخانة المخصصة لذلك.

- إدخال آخر 4 أرقام لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الخاص بالراغب في تلقي جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد.

- تظهر أمام المواطن حالة الطلب الخاص به، سواء كان ما زال قيد الانتظار لتحددي موعد له، أو إذا جرى تحديد موعد مسبق له وتجاهله.

- حال تجاهل موعد تلقي الجرعة الأولى الخاصة به، يجب الضغط على الأيقونة الخاصة بتفعيل الطلب، لإرسال رسالة بموعد جديد له.

- إرسال رسالة نصية له على الهاتف المحمول، والتي تحتوي على موعد آخر جديد لتلقي الجرعة الأولى.