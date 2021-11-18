رسالة جديدة من الأرصاد بشأن حالة الطقس: نتأثر بمنخفض سطحي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها قبل قليل، أنه بداية من السبت المقبل وحتى الأحد الموافقان 20 و21 نوفمبر الجاري تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد بمنخفض سطحي يصاحبه حوض بارد متعمق في طبقات الجو العليا يؤدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

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وأشار البيان الأرصاد، إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى تصل خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد كما تمتد فرصة الأمطار المتوسطة على منطقة خليج السويس يوم الأحد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدار يومي السبت والأحد على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

رجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.