تحذير من الأرصاد بسبب عدم استقرار الطقس: البسوا شتوي

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في خريف هذا العام ظهرت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، وتأثر بها جنوب البلاد، وبالتحديد محافظتي أسوان والبحر الأحمر، لافتةً إلى أن الحالة الثانية من عدم الاستقرار ستشهدها المناطق الشمالية من البلاد، «الحالة هتكون بعيدة تماما عن المناطق الجنوبية»، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية.

الحالة الجوية السيئة ستبدأ بأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أن الحالة الجوية السيئة ستبدأ بأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، كما ستكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد، وستشمل محافظات السلوم ومرسي مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة.

وأوضحت أنه بالنسبة للقاهرة والجيزة والقليوبية، ستشهد هطول أمطار بين خفيفة لمتوسطة الشدة، وستبدأ الحالة يوم السبت والأحد القادمين، كما سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة من 3 لـ4 درجات على معظم مناطق الجمهورية.

الأرصاد: يجب ارتداء الملايس الشتوية

وتابعت: «الكثير بيسأل عن الشتاء، يجب أن نبدأ في ارتداء الملابس الشتوية لأن الانخفاض هيأثر خلال ساعات النهار والليل، ودرجة الحرارة الصغرى هتوصل لـ15 درجة وهنبدأ نشعر بالبرودة في الليل والصباح الباكر».

وأكدت أن الهيئة قامت بإصدار التنبؤ الخاص بفصل الخريف، ولكن وحتى الآن لم يتم إصدار التنبؤ الخاص بفصل الشتاء، «حتى الآن كل الخرائط الجوية بتشير إلى أنه هيكون في المعدلات الطبيعية ومفيش أي مشاكل أو انخفاضات كبيرة في الحرارة وكميات الأمطار في المعدل الطبيعي».