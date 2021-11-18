الدقهلية تواجه موجة الطقس السيئ بـ7 إجراءات.. منها تطهير البالوعات

أعلنت محافظة الدقهلية رفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل عمل غرفة العمليات الرئيسية بالتعاون والتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس، واحتمال سقوط أمطار اعتبارًا من اليوم الخميس حتى انتهاء فصل الشتاء، وذلك بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن التوقعات بتقلبات الطقس وسقوط الأمطار.

وأشارت المحافظة إلى متابعة تطهير كل بلاعات صرف الأمطار، والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، وكذلك التأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات، للتجاوب الفوري مع أي طوارئ.

الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار

وأصدرت محافظة الدقهلية 7 تنبيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تؤكد متابعة التنفيذ للإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم حتى انتهاء فصل الشتاء.

7 إجراءات لمواجهة الأمطار

وتضمنت الإجراءات ما يلي:

1- رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

2- متابعة تطهير بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، والتأكد من جاهزية معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات، للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

3- التنسيق الكامل والفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة.

4- التنسيق أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وإخطارها بأي معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.

5- تأكد مسؤولي الكهرباء من سلامة جميع أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية، والتأكد من عزلها حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات.

6- توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه إلى المناطق الأكثر غزارة في تراكمات مياه الأمطار.

7- ضرورة تعاون كل الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار، التي تشمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة كهرباء شمال الدلتا، والمراكز والمدن والأحياء، وغرفة العمليات بالمحافظة، وإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الأمطار، وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الدقهلية.