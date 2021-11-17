«الصحة»: السيسي يتابع بشكل دوري مستجدات القضاء على قوائم الانتظار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل استحداث 3 تخصصات جراحية جديدة لإنهاء قوائم الانتظار، فذكر أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، أو تقليل الوقت لانتظار المرضى قبل التدخلات الجراحية، يتم متابعتها بشكل دوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يُتابع معدلات الإنجاز ووقت الانتظار، كما أنها تُتابع أيضًا من الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

متابعة مؤشرات قوائم الانتظار

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «MBC مصر»، أنه خلال الاجتماعات التي تعقد في الوزارة، يتم استعراض المؤشرات الخاصة بمبادرة قوائم الانتظار، معلقًا: «بنشوف عندنا وقت انتظار قد إيه، وعندنا السرعة في إنهاء العمليات قد ايه، وفي نفس الوقت بنشوف إيه العمليات اللي محتجاها المبادرة عشان نقلل وقت الانتظار فيها».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف الرئيسي من المبادرة ليس فقط تقليل الانتظار في التخصصات المتاحة، ولكن أيضًا النظر للتخصصات الأكثر احتياجًا.

التخصصات الجديدة مرتبطة بالسعة الاستيعابية

وأشار إلى أنه عند رصد أداء مستقر ومتميز في التخصصات الموجودة داخل المبادرة، يتم العمل على إدخال تخصصات جديدة، بحيث لا يكون هناك أي مريض ينتظر أي تدخل جراحي، أما إدخال التخصصات الجديدة يكون مرتبط بالسعة الاستيعابية والأعداد وحجم الانتظار، موضحًا أنه من خلال المتابعة الدورية وجدنا أننا من الممكن التوسع في التخصصات الخاصة بجراحات قلب الأطفال، وتم العمل على إعداد أماكنها في الماضي.

العمل على تدريب الكوادر الطبية

وتابع الدكتورحسام عبد الغفار: «الفترة اللي فاتت كنا بنعد الأماكن في المستشفيات اللي عندنا الخاصة بالجراحة الدقيقة لقلب الأطفال، لأنها تُجرى في مستشفيات محددة، سواء في مستشفيات جامعية أو تابعة للتأمين الصحي أو تابعة لوزارة الصحة والسكان، ونتيجة الطفرة التي حدثت في قطاع الصحة الفترة الماضية، أصبح هناك أماكن يمكن أن تتم فيها هذه العمليات الدقيقة، كما تم العمل على تدريب الكوادر الطبية، لذلك بدأنا في إطلاق هذه التخصصات ضمن مبادرة قوائم الانتظار».