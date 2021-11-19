المشدد 10 سنوات لاثنين بتهمة الاتجار بالمخدرات.. باعا الحشيش لنقيب شرطة

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهمين اثنين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانتهما بحيازة مخدر جوهر «الحشيش»، المضبوطات 51 لفافة حشيش، بقصد الاتجار فيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة السر رجب شعبان، محمد علاء فرج.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 4938 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «عصام.ع» 27 عامًا، مساعد مكتب مقاولات، والمتهم «أحمد.ف» 40 عامًا، صاحب محل قطع غيار، أحرزا بقصد الاتجار جوهر «الحشيش» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المنصوص عليها بالقانون بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

واستمعت النيابة العامة خلال مرحلة التحقيقات التي أجرتها في الدعوى، لعدة شهود إثبات على رأسهم نقيب شرطة يعمل بإدارة مكافحة المخدرات مصر الجديدة، أنه ورد إليه معلومات بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وانتقل لمكان تواجدهما فأبصرهما مستقلين سيارة قيادة الأول فتوجه إليهما، وأجرى عملية بيع وشراء قدم إليه أحد المتهمين لفافة بداخلها قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر، فضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على قطع لذات المخدر، وكذا هواتف محمولة، ومبالغ مالية، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة تجارتهما، والهاتف للاتصال بعملائهما، والسيارة وسيلة انتقالهما.

إحالة المتهمين

أمرت النيابة العامة بعد التحقيقات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وجاء تقرير المعمل الكيماوي، وأفاد بأن المضبوطات عبارة عن 51 لفافة ووزنها 530.30 جرام تحوي المادة الفعالة لجوهر «الحشيش» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.